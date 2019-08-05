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05 серпня 2019, понеділок, 09:52 25
Економіка 2019-08-05T12:19:21+03:00
Українські Новини
Данилюк розповів, коли відбудуться переговори з Росією щодо транзиту газу

Данилюк розповів, коли відбудуться переговори з Росією щодо транзиту газу

Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявив, що проведення переговорів з Росією з питання транзиту газу після 2019 року відбудеться після формування нового складу Кабінету Міністрів у той час, як Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні.

Про це він заявив в ефірі програми "Радіо НВ", передають Українські Новини.

"Ці переговори відбудуться після того, коли буде сформовано новий склад Кабміну. ​​Наприклад, буде призначено нового міністра енергетики та вугільної промисловості, який відповідатиме за процес переговорів", - сказав Данилюк.

Також він додав, що для України важливо зберегти транзит, оскільки це питання отримання державним бюджетом близько 3 млрд доларів на рік, а також це питання функціонування української газотранспортної системи (ГТС).

Як повідомляли Українські Новини, РНБО рекомендує Кабміну включити представників "Магістральних газопроводів України" (МГУ) в тристоронні переговори з Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу.

"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.

Тим часом у РФ назвали умову для продовження транзиту газу через Україну.

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