Данилюк розповів, коли відбудуться переговори з Росією щодо транзиту газу

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк заявив, що проведення переговорів з Росією з питання транзиту газу після 2019 року відбудеться після формування нового складу Кабінету Міністрів у той час, як Зеленський заявив, що переговори щодо транзиту газу треба провести у вересні.\r\nПро це він заявив в ефірі програми "Радіо НВ", передають Українські Новини.\r\n"Ці переговори відбудуться після того, коли буде сформовано новий склад Кабміну. Наприклад, буде призначено нового міністра енергетики та вугільної промисловості, який відповідатиме за процес переговорів", - сказав Данилюк.\r\nТакож він додав, що для України важливо зберегти транзит, оскільки це питання отримання державним бюджетом близько 3 млрд доларів на рік, а також це питання функціонування української газотранспортної системи (ГТС).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, РНБО рекомендує Кабміну включити представників "Магістральних газопроводів України" (МГУ) в тристоронні переговори з Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу.\r\n"Нафтогаз" готовий скоротити позовні вимоги до "Газпрому" з 12 млрд доларів до 2 млрд доларів у разі укладення довгострокового контракту з транзиту газу через територію України.\r\nТим часом у РФ назвали умову для продовження транзиту газу через Україну.