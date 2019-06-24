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24 июня 2019, понедельник, 08:42 552
Политика 2019-06-24T08:42:41+03:00
Українські Новини
В РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину

В РФ назвали условие для продолжения транзита газа через Украину

Газпром Фото: Politikus.ru
Газпром Фото: Politikus.ru

После предложения "Нефтегазом" запасного варианта продления транзита газа, в

 России назвали условие для продолжения транзита газа через Украину,.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя главы правительства РФ Сергея Приходько, для продолжения транзита газа через Украину необходимо урегулирование судебных тяжб.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", - сказал Приходько.

Он также напомнил, что концепция "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам.

Как сообщали Українські Новини, Россия решила продолжить переговоры по транзиту газа в сентябре.

Также премьер-министр Российской Федерации Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа.

После встречи с Бойко и Медведчуком Миллер заявил о готовности "Газпрома" предоставить Украине скидку в 25%.

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