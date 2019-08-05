Клімкін заявив, що україна через кілька років може покинути половина жителів

Глава українського МЗС Павло Клімкін заявив, що через кілька років половина наших співгромадян може покинути батьківщину. Багато це вже зробили. Про це заявив він на зустрічі з ветеранами війни на сході України.

"Раніше у нас була батьківщина і діаспора... Те, що відбувається зараз, коли мільйони українців постійно або тимчасово за кордоном – я вважаю, що через кілька років (знову-таки, хочете – засуджуйте мене) приблизно буде так... Половина українців буде тут, і половина українців за кордоном", - зазначив чиновник.

Зараз, на думку Клімкіна, в інших країнах живуть приблизно 20-21 мільйон українців. Незабаром з'являться результати перепису населення, що багатьох здивують, додав чиновник.

"Тому я вважаю, що вже не треба ділити українців на тих, хто тут, і - нет. У світі повинна сформуватися глобальна українізація. І в багатьох країнах ми спираємося на громади", - уточнив Він.

Раніше Зеленський публічно звинуватив Клімкіна, що той не інформував Офіс президента про ноті РФ з визволення українських моряків і відповіді на ноту, самостійно відправленому українським МЗС.

Після чого прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за вихід Клімкіна у відпустку і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.

6 червня Верховна Рада відмовилася звільнити міністра закордонних справ Клімкіна.

Після чого Зеленський повторно запропонував Раді звільнити Клімкіна і призначити на цю посаду заступника глави Адміністрації (тепер - Офіс) Президента Вадима Пристайка.

11 липня Верховна Рада знову відмовилася звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який заявив, що вирішив піти у "політичну відпустку".