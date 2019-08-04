Instagram і WhatsApp змінять назви

Компанія Facebook Inc., яка є власником Instagram і WhatsApp, додасть до назв цих додатків позначення "From Facebook" (від Facebook - ред.), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар представника компанії Берті Томсона для The Wall Street Journal.

"Ми хочемо, щоб приналежність продуктів, що належать Facebook, була визначена більш чітко", - сказав представник Facebook.

За словами Томсона, назви зміняться як в самих додатках, так і в Google Play і App Store. На екранах гаджетів назви будуть відображатися колишні.

Наголошується, що компанія Facebook Inc. купила Instagram в 2012 році, а WhatsApp - в 2014 році.

Як повідомляли Українські Новини, Instagram буде приховувати лайки, щоб підвищити самооцінку користувачів. Раніше WhatsApp піддався масштабній хакерській атаці.

Також Instagram заблокує хештеги, через які поширюють "антинаукові дані" про вакцини.

Тим часом Цукерберг вирішив об'єднати обмін повідомленнями в WhatsApp, Instagram і Facebook.