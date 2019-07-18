Instagram будет скрывать лайки, чтобы повысить самооценку пользователей

Instagram скрывает количество лайков на постах в нескольких странах, включая Австралию и Японию, чтобы "снять давление" на пользователей. Об этом сообщает BBC.

На данный момент пользователи Instagram видят общее количество людей, которым понравился пост. В пробной версии пользователи увидят имя последнего пользователя, лайкнувшего пост, а дальше под сообщением будет указываться "и другие". Инстаграммеры все еще могут просматривать количество лайков, которые получают их собственные сообщения.

Существуют опасения, что платформы социальных сетей могут способствовать снижению самооценки и чувствам неадекватности у молодых людей.



Инстаграм в мае запустил аналогичное испытание в Канаде, а новый тест проходит в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Италии, Японии и Бразилии, сообщили BBC в компании.



"Мы надеемся, что этот тест снимет давление с того, сколько лайков получит публикация, поэтому вы можете сосредоточиться на том, чтобы делиться тем, что вам нравится", - говорится в заявлении директора по политике Facebook в Австралии и Новой Зеландии Миа Гарлик.



Цель, добавляет она, заключается в том, чтобы пользователи чувствовали себя менее оцененными и видели, "может ли это изменение помочь людям меньше сосредоточиться на лайках и больше рассказывать свою историю".

Instagram сказал, что тест не повлияет на инструменты измерения для бизнеса. И пользователи по-прежнему могут видеть список людей, которым понравился контент других людей, нажав на него.



Когда тест впервые был запущен в Канаде, глава Instagram Адам Моссери сказал, что цель состояла в том, чтобы свести к минимуму стресс от размещения сообщений в Интернете, когда пользователи конкурируют за количество лайков, которые получают их сообщения.

"Мы хотим, чтобы люди немного меньше беспокоились о том, сколько лайков они получают в Instagram, и тратят немного больше времени на общение с людьми, которые им небезразличны", - пояснил он тогда.



Напомним, 3 июля в Facebook, Instagram и WatsApp произошел сбой. Пользователи не могли просматривать и добавлять изображения. На следующий день стало известно, что сбой произошел из-за технического обслуживания.