WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке

Представители WhatsApp заявили о масштабной хакерской атаке, во время которой было установлено обеспечение для видеонаблюдения на телефоны и другие устройства, которые использовали пользователи.\r\nОб этом сообщает 112.ua со ссылкой на ВВС.\r\nВ WhatsApp считают, что эта атака была нацелена на "отобранное количество пользователей", однако они не могут знать, сколько на самом деле пострадало от злоумышленников.\r\nУстановка хакерского обеспечения происходила с помощью функции голосового вызова для звонка на устройство цели хакеров. Обеспечение сразу устанавливалось, даже если человек не отвечал на звонок, в большинстве случаев он даже не оставался в журнале вызовов.\r\nВпервые атака была обнаружена в начале мая. В WhatsApp сообщили, что недостатки, которые использовались хакерами, были исправлены и уже выпущено новое обновление приложения, в котором они отсутствуют.\r\nКак сообщали Українські Новини, Facebook, Instagram и WhatsApp не будут хранить данные в странах с нарушениями прав человека.