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14 мая 2019, вторник, 13:49 1655
Интернет и IT 2019-05-14T14:08:23+03:00
Українські Новини
WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке

WhatsApp подвергся масштабной хакерской атаке

WhatsApp. Фото: AppleInsider.ru
WhatsApp. Фото: AppleInsider.ru

Представители WhatsApp заявили о масштабной хакерской атаке, во время которой было установлено обеспечение для видеонаблюдения на телефоны и другие устройства, которые использовали пользователи.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на ВВС.

В WhatsApp считают, что эта атака была нацелена на "отобранное количество пользователей", однако они не могут знать, сколько на самом деле пострадало от злоумышленников.

Установка хакерского обеспечения происходила с помощью функции голосового вызова для звонка на устройство цели хакеров. Обеспечение сразу устанавливалось, даже если человек не отвечал на звонок, в большинстве случаев он даже не оставался в журнале вызовов.

Впервые атака была обнаружена в начале мая. В WhatsApp сообщили, что недостатки, которые использовались хакерами, были исправлены и уже выпущено новое обновление приложения, в котором они отсутствуют.

Как сообщали Українські Новини, Facebook, Instagram и WhatsApp не будут хранить данные в странах с нарушениями прав человека.

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