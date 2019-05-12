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  • Instagram заблокирует хэштеги, через которые распространяют "антинаучные данные" о вакцинах
12 мая 2019, воскресенье, 15:28 180
Жизнь 2019-05-12T15:28:27+03:00
Українські Новини
Instagram заблокирует хэштеги, через которые распространяют "антинаучные данные" о вакцинах

Instagram заблокирует хэштеги, через которые распространяют "антинаучные данные" о вакцинах

Instagram. Фото: guruinstagram.ru
Instagram. Фото: guruinstagram.ru

Социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, через которые распространяются "антинаучные данные" о вакцинах. Об этом сообщает Engadget.

Так, сообщается, что сотни пользователей ранее подвергли соцсеть критике за "неаккуратное обращение с потенциально вредными публикациями".

Отмечается, что новая политика запрета будет касаться даже тех хештегов, которые могут показаться безобидными, но на самом деле используются для распространения опровергнутых наукой утверждений.

Кроме того, ранее были заблокированы хэштеги, содержащие ложную информацию, например, #vaccinescauseautism и #vaccinescauseaids. Теперь компания также заблокирует хэштеги, которые не обязательно содержат развенчанную наукой информацию, но используются противниками вакцинации для распространения "заведомо ложных заявлений".

С помощью блокировки хэштега становится невозможен поиск контента, отмеченного им. Попытка нажать на запрещенный хэштег не даст никаких результатов и он исчезнет из поиска.

Как сообщали Українські Новини, YouTube отключил монетизацию на каналах, пропагандирующих отказ от вакцинации.

Ранее Супрун развенчала очередную порцию мифов о вакцинации.

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