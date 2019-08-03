У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера

Партія "Слуга народу" висуне кандидатуру свого лідера Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а представника Президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука - на посаду першого заступника голови Ради.\r\nПро це Разумков повідомив журналістам у Трускавці, передають Українські Новини.\r\n"На сьогодні партія мене буде пропонувати на посаду голови Верховної Ради... На посаду першого віце-спікера "Слуга народу" буде пропонувати Руслана Стефанчука", - сказав він.\r\nРазумков також повідомив, що у партії є кандидатури на посади членів Кабінету Міністрів, однак їх озвучувати рано.\r\nЗ його слів, кандидатури на посаду прем'єр-міністра і міністрів уряду можуть бути сформовані в перші дні роботи нової Ради.\r\nЗазначимо, Руслан Стефанчук зараз є представником президента у Верховній Раді. Його брат також був обраний в парламент від "Слуги народу" в окрузі у Хмельницькій області.\r\nНагадаємо, раніше Дмитро Разумков допустив проведення референдуму з питання української мови як єдиної державної.\r\nКрім того Разумков вважає, що приймати рішення про декомунізацію також потрібно з допомогою референдумів.