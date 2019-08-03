У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера

Партія "Слуга народу" висуне кандидатуру свого лідера Дмитра Разумкова на посаду голови Верховної Ради, а представника Президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука - на посаду першого заступника голови Ради.

Про це Разумков повідомив журналістам у Трускавці, передають Українські Новини.

"На сьогодні партія мене буде пропонувати на посаду голови Верховної Ради... На посаду першого віце-спікера "Слуга народу" буде пропонувати Руслана Стефанчука", - сказав він.

Разумков також повідомив, що у партії є кандидатури на посади членів Кабінету Міністрів, однак їх озвучувати рано.

З його слів, кандидатури на посаду прем'єр-міністра і міністрів уряду можуть бути сформовані в перші дні роботи нової Ради.

Зазначимо, Руслан Стефанчук зараз є представником президента у Верховній Раді. Його брат також був обраний в парламент від "Слуги народу" в окрузі у Хмельницькій області.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков допустив проведення референдуму з питання української мови як єдиної державної.

Крім того Разумков вважає, що приймати рішення про декомунізацію також потрібно з допомогою референдумів.