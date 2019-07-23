підписатися на розсилку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 липня 2019, вівторок, 19:05 12
Вибори 2019-07-23T20:00:02+03:00
Українські Новини
Брат представника Зеленського виграв вибори в окрузі №187

Брат представника Зеленського виграв вибори в окрузі №187

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", брат представника Президента Володимира Зеленського в Раді Руслана Стефанчука, начальник юридичного відділу державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності Стефанчук Микола виграв вибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №187 у Хмельницькому.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Стефанчук набрав 35,82% або 24 882 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, голова Хмельницької міської організації політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Віталій Діденко набрав 29,43% або 20 445 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, депутат Ради Сергій Мельник (фракція "Блок Петра Порошенка") – він набрав 7,32% або 5 090 голосів.

Мельник виграв вибори в Раду в 2014 році в цьому окрузі.

38-річний Стефанчук народився і проживає у Хмельницькому, безпартійний.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли в неділю, 21 липня.

Більше новин про: Володимир Зеленський Вибори до Верховної Ради Руслан Стефанчук Микола Стефанчук 187 округ

Архів
Новини
Депутат Мусій і міністр Семерак програли вибори бізнесмену Камельчуку 19:57
Помічник депутата Ради Онищенка від "Слуги народу" виграв вибори по 92 округу Київської області 19:56
Керівник медіа-групи "Весь Кіровоград" виграв вибори Ради 19:40
Заступник губернатора Одеської області Колебошин виграв вибори в окрузі №140 19:23
Журналістка "1+1" від "Слуги народу" виграла вибори Ради у голови "Волі народу" 19:22
більше новин
ЦВК опрацювала вже 97,87% бюлетенів 19:07 Оновлюється
Затримання підозрілих осіб в Київській області.
Автобуси з підозрілими особами біля Києва затримала поліція 00:16
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
більше новин
1.08.19 11:00 Прес-конференція щодо внесення змін до закону про місцеве самоврядування та дострокові вибори в органи місцевого самоврядування в Україні 13:18
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Мільйони гривень з держбюджету отримають 11 партій: хто претендує на держфінансування 09:53
"Юзик" з величезним відривом переміг в окрузі №33 у Дніпропетровській області 11:57
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok