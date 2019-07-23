Брат представника Зеленського виграв вибори в окрузі №187

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", брат представника Президента Володимира Зеленського в Раді Руслана Стефанчука, начальник юридичного відділу державної організації "Національний офіс інтелектуальної власності Стефанчук Микола виграв вибори до парламенту в одномандатному виборчому окрузі №187 у Хмельницькому.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Стефанчук набрав 35,82% або 24 882 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, голова Хмельницької міської організації політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода" Віталій Діденко набрав 29,43% або 20 445 голосів.

Третє місце посів самовисуванець, депутат Ради Сергій Мельник (фракція "Блок Петра Порошенка") – він набрав 7,32% або 5 090 голосів.

Мельник виграв вибори в Раду в 2014 році в цьому окрузі.

38-річний Стефанчук народився і проживає у Хмельницькому, безпартійний.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли в неділю, 21 липня.