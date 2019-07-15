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15 июля 2019, понедельник, 09:58 407
Политика 2019-07-15T12:15:03+03:00
Українські Новини
В "Слуге народа" декоммунизацию хотят выносить на референдумы

В "Слуге народа" декоммунизацию хотят выносить на референдумы

Дмитрий Разумков. Фото: informator.news
Дмитрий Разумков. Фото: informator.news

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который ранее не исключает референдум по языку, считает, что принимать решения о декоммунизации нужно с помощью референдумов.

Об этом он сказал в интервью "Фактам недели" на телеканале ICTV.

По его словам, решение о переименовании городов, сел или улиц "должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет" – то есть через местный референдум.

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", – отметил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

В 2018 год Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.

Кроме того, Харьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. По факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова полиция открыла дело. Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.

Больше новостей о: Референдум Переименование переименование улиц декоммунизация Дмитрий Разумков

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