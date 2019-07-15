В "Слуге народа" декоммунизацию хотят выносить на референдумы

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков, который ранее не исключает референдум по языку, считает, что принимать решения о декоммунизации нужно с помощью референдумов.

Об этом он сказал в интервью "Фактам недели" на телеканале ICTV.

По его словам, решение о переименовании городов, сел или улиц "должны принимать те, кто непосредственно там находится и живет" – то есть через местный референдум.

"К сожалению, местные советы также не всегда отображают в полном объеме те интересы, которые есть у местных жителей", – отметил Разумков.

Как сообщали Українські Новини, Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича.

В 2018 год Киевский городской совет переименовал Московский мост в Северный.

Кроме того, Харьковский горсовет на сессии 19 июня переименовал проспект Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова. По факту возвращения проспекту Григоренко в Харькове имя маршала Жукова полиция открыла дело. Вятрович назвал обещание Кернеса по возвращению проспекта Жукова незаконным и пригрозил ему тюрьмой.