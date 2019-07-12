подписаться на рассылку
25.75 26.15
28.75 29.45
˟
12 июля 2019, пятница, 18:03 3357
Политика 2019-07-12T18:03:55+03:00
Українські Новини
Разумков не исключает референдум по языку

Разумков не исключает референдум по языку

Разумков. Фото: informator.news
Разумков. Фото: informator.news

Председатель политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает за сохранение украинского языка как единственного государственного, но допускает проведение референдума по этому вопросу.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию LB.ua, передают Українськi Новини.

"Позиция партии совпадает с позицией Зеленского: единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Если мы говорим о референдумах, то нужно принять пакет законов о народовластии - расширение норм прямой демократии. По поводу языка - это отдельная история, ее надо будет обсуждать", - сказал Разумков.

Председатель партии выступил против обсуждения вопроса языка перед выборами, так как это раскалывает общество.

"Можно ли его выносить на референдумы, и в каком формате можно обсуждать. Если же мы с вами говорим о языках, то отчасти позиция Богдана коррелируется с пунктами "минских договоренностей". Если мы говорим о Конституции, то там тоже записано о свободе всех языков, в том числе и русского", - подчеркивает политик.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июня Богдан поддержал введение русского языка как регионального на Донбассе.

Представитель Президента в Раде Стефанчук назвал заявление Богдана о статусе русского языка на Донбассе его личным видением.

В то же время Порошенко заявление Богдана о русском языке на Донбассе назвал пророссийским реваншем.

Больше новостей о: Референдум Украинский язык Партия "Слуга народа" Дмитрий Разумков

Архив
Новости
Снятого ЦИК с выборов кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого уличили в подделке, – СМИ 19:36 Документ
Нацполиция передала в суд протокол о коррупции Сытника 19:07
В НБУ ответили на обвинения в использовании на 1 000 гривен нелицензионного шрифта 18:47
Зеленский противится поиску взаимопонимания и установлению мира через диалог, – Ляшенко 18:47
Представитель проекта ЕС похвалил АМКУ за работу над внедрением правил госпомощи 18:45
больше новостей
Циклоны и фронты дестабилизируют погоду: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:01
История праздника Петра и Павла: как отмечали этот день на Руси 06:01
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
больше новостей
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко 14:43
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Разумков не исключает референдум по языку 18:03
Рада ввела химическую кастрацию педофилов и создала их открытый реестр 14:41
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok