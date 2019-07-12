Разумков не исключает референдум по языку

Председатель политической партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков выступает за сохранение украинского языка как единственного государственного, но допускает проведение референдума по этому вопросу.

Об этом он сообщил в интервью интернет-изданию LB.ua, передают Українськi Новини.

"Позиция партии совпадает с позицией Зеленского: единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Если мы говорим о референдумах, то нужно принять пакет законов о народовластии - расширение норм прямой демократии. По поводу языка - это отдельная история, ее надо будет обсуждать", - сказал Разумков.

Председатель партии выступил против обсуждения вопроса языка перед выборами, так как это раскалывает общество.

"Можно ли его выносить на референдумы, и в каком формате можно обсуждать. Если же мы с вами говорим о языках, то отчасти позиция Богдана коррелируется с пунктами "минских договоренностей". Если мы говорим о Конституции, то там тоже записано о свободе всех языков, в том числе и русского", - подчеркивает политик.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июня Богдан поддержал введение русского языка как регионального на Донбассе.

Представитель Президента в Раде Стефанчук назвал заявление Богдана о статусе русского языка на Донбассе его личным видением.

В то же время Порошенко заявление Богдана о русском языке на Донбассе назвал пророссийским реваншем.