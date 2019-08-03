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03 серпня 2019, субота, 14:30 52
Президент 2019-08-03T16:30:01+03:00
Українські Новини
Зеленський в Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів в Раді

Зеленський в Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів в Раді

Депутати від
Депутати від "Слуги народу". Фото: facebook/sluganarodu.official

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новообраними від партії "Слуга народу" депутатами Верховної Ради в Трускавці (Львівська область), де вони проходять тижневе інтенсивне навчання від "Київської школи економіки" і попередив їх про неприпустимість пропуску пленарних засідань або "договорняків".

Про це він повідомив журналістам, передають Українські Новини.

"У нас дуже багато законопроектів. Ми хочемо, щоб вони розуміли, наскільки серйозна на них відповідальність. На них така відповідальність, що вони не мають права не ходити на роботу або телефонувати про щось домовлятися з кимось. Щоб вони про це навіть не думали, коли якісь чоловіки або жінки серйозні будуть їм телефонувати і щось пропонувати. Я не хочу і не буду впливати на партію, на Верховну Раду, але якщо до нас дійшли такі чутки, то у нас буде дуже серйозна розмова з депутатами. Говорити вже не буде про що", - сказав він.

Зеленський відповів, що поки не визначена дата його послання до верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, оскільки ще не зрозуміло, коли почне роботу новий парламент.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський, до приїзду якого у Трускавці ввели додатковий заходи безпеки, має намір передати Міністерству закордонних справ список країн, для яких варто було б ввести безвізовий в'їзд в Україну, щоб поліпшити медичний туризм в Трускавець (Львівська область).

 

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