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03 серпня 2019, субота, 08:20 19
Силові структури 2019-08-03T11:00:02+03:00
Українські Новини
Війна на сході: 10 обстрілів за добу, поранені двоє бійців ЗСУ

Війна на сході: 10 обстрілів за добу, поранені двоє бійців ЗСУ

ООС Фото: Facebook 93-я ОМБр
ООС Фото: Facebook 93-я ОМБр

За минулі бойовики, 20 офіцерів з командування яких були звільнені Росією за крадіжку, десять разів порушували режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації і її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Новоселівки Другої – з ручного протитанкового гранатомета;

- двічі біля Богданівки – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- околиці Павлополя – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:

- двічі неподалік Нижньотеплого – з великокаліберних кулеметів;
- в районі населеного пункту Луганське – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- поблизу Світлодарська – з великокаліберного кулемета;
- два рази біля Південного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби, 3 серпня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського – зі стрілецької зброї та біля Майорська – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.

Військові підкреслюють, що Об'єднані сили контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Як повідомляли Українські Новини, 29 липня на Донбасі боєць ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

31 липня командування операції Об'єднаних сил закрило КПВВ "Гнутово" Донецької області через детонацію боєприпасів внаслідок загорання сухої трави. 1 серпня пункт відновив свою роботу.

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