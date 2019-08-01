После детонации боеприпасов пункт пропуска "Гнутово" возобновил работу

Контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" (Донецкая область) возобновил работу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Сегодня все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя и работают в штатном режиме. Вчера в связи со взрывоопасной ситуацией прекращалось движение через линию разграничения в КПВВ "Гнутово", - сказано в нем.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился.

В общем через пункт пропуска проследовало 34,8 тыс. человек и 4,2 тыс. транспортных средств.

Как сообщали Українськi Новини, 31 июля командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы.

Ранее на КПВВ "Майорское" нашли 12 взрывоопасных предметов. Через два дня пропускной пункт восстановил свою работу.



В январе на КПВВ "Станица Луганская" умер пенсионер. Он вместе с женой и сыном направлялся со стороны контролируемой Правительством Украины территории. Также в один день умерли сразу два пенсионера на КПВВ "Майорск" и "Станица Луганская".