Пункт пропуска "Гнутово" закрыли из-за детонации боеприпасов

Командование операции Объединенных сил (ООС) закрыло контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения", - говорится в нем.

Решением командующего объединенных сил в КПВВ "Гнутово" с 14:00 введен режим "красный".

Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Гнутово" будет восстановлено после стабилизации ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале на подконтрольном боевикам блокпосту на Донбассе скончался мирный житель.

Ранее два пенсионера умерли в ожидании перехода через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения "Майорск" и "Станица Луганская".