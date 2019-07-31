подписаться на рассылку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
31 июля 2019, среда, 17:23 98
Происшествия 2019-07-31T17:33:40+03:00
Українські Новини
Пункт пропуска "Гнутово" закрыли из-за детонации боеприпасов

Пункт пропуска "Гнутово" закрыли из-за детонации боеприпасов

КПВВ
КПВВ "Гнутово". Фото: штаб ООС

Командование операции Объединенных сил (ООС) закрыло контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово" Донецкой области из-за детонации боеприпасов вследствие загорания сухой травы.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Контрольно-пропускные операции временно прекращены. В настоящее время в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следует через линию разграничения", - говорится в нем.

Решением командующего объединенных сил в КПВВ "Гнутово" с 14:00 введен режим "красный".

Пропуск лиц и транспортных средств в КПВВ "Гнутово" будет восстановлено после стабилизации ситуации.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале на подконтрольном боевикам блокпосту на Донбассе скончался мирный житель.

Ранее два пенсионера умерли в ожидании перехода через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) через линию разграничения "Майорск" и "Станица Луганская".

Больше новостей о: пункт пропуска КПВВ Детонация Ситуация в зоне ООС Гнутово

Архив
Новости
Действия Трубы превращают ГБР в карательный орган. Это надо прекращать, - Коренная 18:32
Россия заплатила Украине компенсацию за "грязную" нефть из нефтепровода "Дружба" 18:24
Суд отказался арестовать экс-замначальника одесской полиции и отправил под домашний арест 18:22
Повредили глаз и чуть не сломали гортань. Работники "Укринформа" рассказали о деталях нападения на пресс-центр 18:08
Министр финансов Маркарова раскритиковала НБУ за неудержание курса гривны 18:07
больше новостей
Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа 06:00 Карта
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе 06:00 Карта
Доллар продолжает пробивать дно: курс валют 05:40
У него уже все позади, - Гройсман о Порошенко 21:01
больше новостей
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Порошенко ждут на допрос в ГБР 12 августа 14:49
Денис Невядомский: Смех авгуров. "Кейс Шевчука" и десакрализация Конституционного суда 15:43 Мнение
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов 07:00
Порошенко лжет как дышет, но "кончать" его нельзя: Аваков обвинил экс-президента во вранье 10:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok