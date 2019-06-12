Гройсман пожаловался на украинские дороги, хотя раньше их рекламировал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал состояние украинских дорог. Что сам ездит по неремонтируемым дорогам и попадает в выбоины, глава правительства отметил на заседании Кабинета министров в среду, 12 июня, передает 112-Украина.\r\n"Я абсолютный реалист. Знаю состояние украинских дорог, более того, езжу по этим дорогам. Более того, также езжу по неремонтируемым дорогам и попадаю в выбоины, - иногда приходится и колеса менять. Я все понимаю. Чуть больше времени - и мы наведем нормальный порядок на всех дорогах Украины, в том числе в вопросах безопасности", - сообщил Гройсман. \r\nЗато вот рекламу Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте.\r\nСреди достижений у нас так же то, что украинские дороги признали одними из худших в мировом рейтинге Global Competitiveness Index 2017-2018.\r\nНо вот в 2019 на дороги в Украине решили потратить на 28,4% больше.\r\nА еще был случай, когда авто посла Канады в Украине застряло в грязи на Черкащине.\r\nИ не только - кортеж Порошенко "скакал" по ухабам разбитых дорог под Львовом.