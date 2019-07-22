Депутат Рады Иванчук, против которого открыло дело НАБУ, выиграл выборы в округе №88

Самовыдвиженец, депутат Верховной Рады от фракции партии "Народный фронт" Андрей Иванчук, против которого НАБУ открыло дело весной, выиграл выборы в депутаты Рады в округе №88 в Ивано-Франковской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.\r\nСогласно им, Иванчук набрал 45,71%, или 29 162 голоса избирателей по результатам подсчета 90,68% электронных протоколов участковых комиссий.\r\nБлижайший его соперник, кандидат от "Слуги народа" Андрей Шевченко набрал 25,11%, или 16 022 голоса.\r\nТретье место занял кандидат от партии "Голос" Иван Вережак - он набрал 9,8%, или 6 254 голоса.\r\n46-летний Иванчук - председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики.\r\nВ марте Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации Иванчуком.\r\nВсего по округу баллотировались 19 кандидатов, меньше всего голосов набрал журналист Василий Крутчак - 0,26%, или 169 голосов. \r\nОтметим, что Иванчук является другом экс-премьер-министра Арсения Яценюка.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в округе №83 выиграла выборы Рады кандидат от "Свободы".\r\nРанее ЦИК посчитал 60% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует, "Евросолидарность" - ослабляет позиции.