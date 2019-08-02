На Пішохідному мосту на Трухановому острові обвалилися частини залізобетонних конструкцій

Частина залізобетонних конструкцій Пішохідного мосту на Трухановому острові в Києві обвалилася, проте Київська міська державна адміністрація запевняє в його безпеці для пішоходів.

Про це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.

"За результатами огляду виявлено, що сталося падіння залізобетонних конструкцій (противаги) на опорі №3 (проліт 2-3, не судноплавний)", - йдеться в ньому.

Комунальна корпорація "Київавтодор" заявляє, що міст безпечний для пішоходів, споруда знаходиться під наглядом фахівців комунального підприємства "Київавтошляхміст".

У повідомленні наголошується, що на мосту проводять додаткові обстеження, йде підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій з відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента просив правоохоронців перевірити прозорість проведення тендерів на будівництво Подільсько-Воскресенського та Шулявського мостів, а також пішохідного мосту між Володимирською Гіркою і Аркою Дружби народів.

Раніше КМДА обіцяла замінити пошкоджене скло на пішохідному мосту між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів 31 липня.



Також НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань при будівництві велосипедно-пішохідного моста.