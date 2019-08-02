На Пішохідному мосту на Трухановому острові обвалилися частини залізобетонних конструкцій

Частина залізобетонних конструкцій Пішохідного мосту на Трухановому острові в Києві обвалилася, проте Київська міська державна адміністрація запевняє в його безпеці для пішоходів.\r\nПро це йдеться у повідомленні КМДА, передають Українські Новини.\r\n"За результатами огляду виявлено, що сталося падіння залізобетонних конструкцій (противаги) на опорі №3 (проліт 2-3, не судноплавний)", - йдеться в ньому.\r\nКомунальна корпорація "Київавтодор" заявляє, що міст безпечний для пішоходів, споруда знаходиться під наглядом фахівців комунального підприємства "Київавтошляхміст".\r\nУ повідомленні наголошується, що на мосту проводять додаткові обстеження, йде підготовка технічного завдання на розробку першочергових дій з відновлення конструкцій мосту та проведення глибокого спеціального обстеження.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Офіс Президента просив правоохоронців перевірити прозорість проведення тендерів на будівництво Подільсько-Воскресенського та Шулявського мостів, а також пішохідного мосту між Володимирською Гіркою і Аркою Дружби народів. Раніше КМДА обіцяла замінити пошкоджене скло на пішохідному мосту між Володимирською гіркою і аркою Дружби народів 31 липня.Також НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань при будівництві велосипедно-пішохідного моста.