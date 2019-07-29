В КГГА пообещали в среду заменить поврежденное стекло на мосту Кличко

Киевская городская государственная администрация (КГГА) обещает заменить поврежденное стекло на пешеходном мосту между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов 31 июля.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице КГГА в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парки "Владимирская горка" и "Крещатый", заменят через два дня", - сообщает администрация, ссылаясь на коммунальное предприятие "Инженерный центр".\r\nСогласно сообщению, 31 июля стекло, снимут и отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности.\r\nНа данный момент специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, является ли повреждение стекла вандализмом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на велосипедно-пешеходном мосту треснуло еще одно стекло - теперь боковое.\r\nРанее НАБУ открыло дело по злоупотреблениям при стройке скандального "моста Кличко".