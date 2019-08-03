Циклон з Румунії зіпсує погоду на вихідних: синоптик розповіла, коли повернеться тепло

В Україну з південного заходу Європи, з Румунії, йде циклон.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У суботу, 3 серпня днем, в Одеській області і на Прикарпатті почнуться дощі та грози, які місцями будуть переходити в сильні зливи з локальними шквалами і градом", - попередила синоптик.

За її словами, циклон поступово, протягом ночі на 4 серпня і недільного дня переміщатися з заходу на схід.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Тому вдень 3 серпня, вночі та вдень 4 серпня на півдні України, в центральних областях, на Прикарпатті і на Сході - дощі, грози, місцями сильні зливи, локальний град, при грозах шквали.

"Хто живе в цих областях, відпочиває або у справах - будьте уважні", - попередила Діденко.

За її словами, північ і Захід (крім Прикарпаття) уникне прямого впливу циклону - в суботу-неділю там очікуються невеликі дощі з періодичними з проясненнями.

Температура повітря на вихідних залишиться невисокою в більшості областей України, + 20 + 24 градуси.

На півдні в суботу ще буде жарко, + 25 + 30, а в неділю, 4-го серпня, на півдні і сході, градуси істотно впадуть, похолодає.

У Києві в суботу і неділю невеликі дощі чергуватимуться з сонцем, температура повітря становитиме + 20 + 22 градуси.

У неділю в Україні очікується сильний північно-західний вітер.

"З вівторка в Україні почне теплішати", - написала синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень: очікується суха і не спекотна погода.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня а рятувальники попередили українців про шквали та грози.

Згідно з прогнозом Гідрометцентру, в суботу в Україні місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень прогріється до +27.