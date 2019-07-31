Спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах

Сегодня, 31 июля, в некоторых областях Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.\r\nТак, сообщается, что непогода охватит западные, центральные, южные и восточные области.\r\n"По прогнозам Укргидрометцентра 31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м\/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.\r\nТакже спасатели предупредили о высоком уровне пожарной опасности.\r\n"По прогнозу Укргидрометцетра 31 июля-2 августа в южных, восточных, большинстве районов центральных и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отметили в ГосЧС.\r\nКак сообщали Українські Новини, холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа.\r\nТакже в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре.