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31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019, среда, 09:50 118
Жизнь 2019-07-31T09:50:53+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах

Спасатели предупредили украинцев о шквалах и грозах

Дождь, Киев. Фото: kiev.sq.com.ua
Дождь, Киев. Фото: kiev.sq.com.ua

Сегодня, 31 июля, в некоторых областях Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что непогода охватит западные, центральные, южные и восточные области.

"По прогнозам Укргидрометцентра 31 июля в западных, центральных, южных и восточных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили о высоком уровне пожарной опасности.

"По прогнозу Укргидрометцетра 31 июля-2 августа в южных, восточных, большинстве районов центральных и Ивано-Франковской областей чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа.

Также в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре.

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