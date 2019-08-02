В субботу в Украине местами пройдут дожди, температура воздуха днем до +27

3 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, грозы, ветер северный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, в Закарпатье +15…+20 градусов, днем +17…+24 градуса.\r\nВ Карпатах ночью кратковременный дождь, днем умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +8…+13 градусов, днем +12…+19 градусов.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +17…+19 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +18…+26 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +19…+25 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем умеренный, местами существенный дождь, гроза, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +26…+28 градусов.\r\n2 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+27 градусов; в районе Одессы +22 градуса; в Днепре возле Киева +23 градуса.Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на август: ожидается сухая и не жаркая погода.