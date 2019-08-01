Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август

Август в этом году хоть и будет теплее обычного на 1,5—2 градуса, температурных рекордов не ожидается, а осадков выпадет меньше нормы, таков вкратце прогноз погоды на последний месяц лета. Зато в День Независимости, 24 августа, синоптики обещают сухую и теплую, но при этом нежаркую погоду.

Как пишет "Сегодня", по данным синоптиков, август начнется дождями и достаточно сильными; 2 августа захватят они только западную часть страны, а 3-го накроют всю Украину, снизив температуру до +22—24 градусов.

Как рассказал изданию директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, в целом август ожидается теплее на 1,5—2 градуса, чем обычно бывает в этом месяце, однако большая часть теплых дней придется на первую половину месяца.

"Осадков выпадет меньше нормы на 20%, то есть около 50—60 мм, — говорит Кульбида.— В целом можно сказать, что месяц будет засушливым, но природных катаклизмов и температурных рекордов, как было в июле, мы в августе не ждем".

Похожий прогноз дала завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов УкргидрометеоНИИ Вазира Мартазинова:

"С вероятностью 80% август будет жаркий и сухой, дневная температура до +30 градусов в тени. В середине августа следует ожидать самые знойные и жаркие дни. После 20-х чисел произойдет резкое похолодание".

По ее словам, это традиционная климатическая характеристика августа. Также Мартазинова не исключает, что в последние дни месяца на открытой местности возможны ночные заморозки.

Наконец, народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, что третий месяц лета окажется менее жарким по сравнению с нынешним июлем и с августом 2018 г.. Также, по его прогнозам, будет три периода дождей — в начале месяца они опустят температуру воздуха до +25—27, в середине — станут предвестниками плавного снижения температуры, а в конце "дадут понять", что лето закончилось.

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о резком похолодании.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября.