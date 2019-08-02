Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення

Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Це сталося під час розмови з представниками ЗМІ в Одесі в рамках робочої поїздки Глави держави, повідомляє прес-служба Офісу Президента.

"Ми не тримаємося за владу. Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство або Президент відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", - заявив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Богдана, а також може показати суспільству заяви на звільнення від членів його команди.

Згідно з трудовим кодексом, працівники мають право написати заяву про звільнення, водночас згідно з положенням про Офіс Президента глава держави за власним бажанням призначає та звільняє керівника Офісу, його заступників, помічників і радників, прес-секретаря, представників та уповноважених.

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Також на сторінці Офісу Президента в Facebook з'явилося відео з Івано-Франківська, на якому також присутній Андрій Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, після поширення в ЗМІ заяви про звільнення Андрій Богдан опублікував на своїй сторінці в Facebook жартівливий пост, героєм якого став мер Києва Віталій Кличко.

2 серпня Андрій Богдан не прийшов в Офіс Президента на роботу, оскільки працює на виїзді.

Журналіст пізніше повідомила, що заяву про звільнення за власним бажанням голови Офісу президента України Андрія Богдана поширили з самого Офісу.