Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення

Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.\r\nЦе сталося під час розмови з представниками ЗМІ в Одесі в рамках робочої поїздки Глави держави, повідомляє прес-служба Офісу Президента.\r\n"Ми не тримаємося за владу. Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство або Президент відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", - заявив Зеленський.\r\nТакож Зеленський зазначив, що на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Богдана, а також може показати суспільству заяви на звільнення від членів його команди.\r\nЗгідно з трудовим кодексом, працівники мають право написати заяву про звільнення, водночас згідно з положенням про Офіс Президента глава держави за власним бажанням призначає та звільняє керівника Офісу, його заступників, помічників і радників, прес-секретаря, представників та уповноважених.\r\n(Новина доповнена подробицями)\r\nТакож на сторінці Офісу Президента в Facebook з'явилося відео з Івано-Франківська, на якому також присутній Андрій Богдан.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, після поширення в ЗМІ заяви про звільнення Андрій Богдан опублікував на своїй сторінці в Facebook жартівливий пост, героєм якого став мер Києва Віталій Кличко.\r\n2 серпня Андрій Богдан не прийшов в Офіс Президента на роботу, оскільки працює на виїзді.\r\nЖурналіст пізніше повідомила, що заяву про звільнення за власним бажанням голови Офісу президента України Андрія Богдана поширили з самого Офісу.