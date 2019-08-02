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02 серпня 2019, пʼятниця, 13:48 22 Доповнено
Президент 2019-08-02T13:51:40+03:00
Українські Новини
Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення

Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення

Президент України Володимир Зеленський підтвердив існування заяви на звільнення від Керівника Офісу Президента України Андрія Богдана.

Це сталося під час розмови з представниками ЗМІ в Одесі в рамках робочої поїздки Глави держави, повідомляє прес-служба Офісу Президента.

"Ми не тримаємося за владу. Ми - всі ключові люди, які зі мною прийшли, - домовилися з самого початку, напишемо заяви на звільнення. Якщо суспільство або Президент відчувати, що та чи інша людина не може впоратися з поставленими Україною завданнями, то в будь-який момент ця людина, не тримаючись за крісло, піде у відставку", - заявив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що на сьогодні не підписував цю заяву на звільнення Богдана, а також може показати суспільству заяви на звільнення від членів його команди.

Згідно з трудовим кодексом, працівники мають право написати заяву про звільнення, водночас згідно з положенням про Офіс Президента глава держави за власним бажанням призначає та звільняє керівника Офісу, його заступників, помічників і радників, прес-секретаря, представників та уповноважених.

(Новина доповнена подробицями)

Також на сторінці Офісу Президента в Facebook з'явилося відео з Івано-Франківська, на якому також присутній Андрій Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, після поширення в ЗМІ заяви про звільнення Андрій Богдан опублікував на своїй сторінці в Facebook жартівливий пост, героєм якого став мер Києва Віталій Кличко.

2 серпня Андрій Богдан не прийшов в Офіс Президента на роботу, оскільки працює на виїзді.

Журналіст пізніше повідомила, що заяву про звільнення за власним бажанням голови Офісу президента України Андрія Богдана поширили з самого Офісу.

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