подписаться на рассылку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 августа 2019, пятница, 12:36 207
СМИ 2019-08-02T12:41:22+03:00
Українські Новини
"Заявление" об отставке Богдана распространяли из Офиса Президента, - журналист

"Заявление" об отставке Богдана распространяли из Офиса Президента, - журналист

Заявление об увольнении по собственному желанию главы Офиса президента Украины Андрея Богдана распространили из самого Офиса.

Об этом заявила журналист НВ Кристина Бердинских.

"Из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию с момента желания". Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица", - написала она.

При этом Бердинских отметила, что сам Богдан на вопрос — фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию.

"И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты", - выразила свое мнение журналист, отметив, что до сих пор нет никакого официального опровержения или подтверждения этой информации.

Как сообщали Українські Новини, 2 августа Богдан не пришел в Офис Президента на работу, поскольку работает на выезде.

Богдан, заявление об увольнении которого распространили в СМИ, опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко

Больше новостей о: Журналисты Заявление об отставке Андрей Богдан

Архив
Новости
В Офисе Президента отомстили Климкину, "забыв" об увольнении его жены 13:24 Документ
Протестующим ферросплавщикам следует спросить у Коломойского, почему он выводил миллиарды в оффшоры, а не инвестировал в модернизацию, - Марунич 13:24
Российское командование выслало с Донбасса 20 офицеров из-за воровства, - Минобороны 13:16
Официальный курс гривны обвалился еще на 19 копеек 12:52
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление на увольнение 12:51
больше новостей
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Магнитные бури в августе: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 06:20 Инфографика
Лунный календарь: астрологи предупредили о неблагоприятных днях в начале августа и дали советы 06:10 Инфографика
В киевском метро вслед за жетонами исчезнут "зеленые карты" 08:30
Осень начнется с заморозков летом: народные синоптики и климатологи дали прогноз на август 06:00
больше новостей
ГБР завело на Порошенко и Гонтареву новое дело, по которому могут конфисковать все их имущество, - Портнов 09:55
Порошенко с семьей улетел в Дубай, - СМИ 08:22
В Молдове появилась первая политическая партия коллективного действия "Гражданский конгресс" 14:43
Зарплата в $400 устраивает не всех украинцев: на какой заработок расчитывают соискатели 08:47
Участники АТО-переселенцы за законодательное урегулирование вопросов местного самоуправления на оккупированных территориях 13:43
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok