"Заявление" об отставке Богдана распространяли из Офиса Президента, - журналист

Заявление об увольнении по собственному желанию главы Офиса президента Украины Андрея Богдана распространили из самого Офиса.

Об этом заявила журналист НВ Кристина Бердинских.

"Из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой "его уволить по собственному желанию с момента желания". Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица", - написала она.

При этом Бердинских отметила, что сам Богдан на вопрос — фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию.

"И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты", - выразила свое мнение журналист, отметив, что до сих пор нет никакого официального опровержения или подтверждения этой информации.

Как сообщали Українські Новини, 2 августа Богдан не пришел в Офис Президента на работу, поскольку работает на выезде.

Богдан, заявление об увольнении которого распространили в СМИ, опубликовал на своей странице в Facebook шутливый пост, героем которого стал мэр Киева Виталий Кличко.