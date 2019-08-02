Атмосферні фронти принесуть похолодання і дощі: синоптик дала прогноз на Іллі, вихідні і тиждень

Після комфортного липня, який порадував зливами, погримів грозами, показав, що літній характер може бути привітним і ласкавим не тільки фруктами і пікніками, але і синоптичною ситуацією, останній літній місяць починається в Україні також помірним теплом. Проте вже наступного тижня атмосферні фронти принесуть похолодання й опади.

Про це повідомила у своєму метеоблозі синоптик Наталка Діденко.

"В найближчі дні, протягом 2-4 серпня, температура повітря в Україні становитиме + 20 + 25 градусів, на півночі і північному сході іноді і свіже, + 17 + 22 градуси. І навіть з півдня, традиційно теплого регіону, спека піде", - написала вона.

У п'ятницю, 2 серпня, в Україні зайде свіже повітря з півночі. У більшості областей температура повітря складе скромні + 19 + 25 градусів, на півночі і північному сході місцями + 17 + 22 градуси. Навіть на півдні посвіжіє, проте там ще буде тепліше, + 25 + 29 градусів. Але спека вже явно ослабне.

"Адже на Іллі і всі дружно відразу згадують відому приказку про Іллю, який щось там у воду зробив, ніж його справжню історію. Насправді, серпень, його початок, уже починає писати заяву на майбутню осінь", - попередила Діденко.

В нічні години повітря вже буде нагадувати осінь, стовпчики термометрів коливатимуться в межах 9-15 градусів тепла, на півдні до 15-19 градусів тепла. Поступово з'являються тумани.

В нічні та ранкові години видимість може знижуватися до 300-500 м, водіям слід бути особливо уважними.

Дощі, за словами синоптика, пройдуть у західних областях та у північній частині України, а також у Вінницькій, Харківській та Одеській області. Короткочасні дощі і грози будуть періодичний характер. На решті території буде суха сонячна погода. У Києві на Іллі буде сиро і свіжо, дощ і + 20 + 22 градуси.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

"Тут уже Ілля не Ілля а купатися в таку погоду не дуже самим хочеться. Але кому дуже припече - температура води в Дніпрі 22-23 градуса", - повідомила Діденко.

Також Діденко розповіла про прикмети і заборони цього дня. "Не варто працювати, голосно співати, лаятися, випускати на вулицю домашніх тварин, не можна стояти на перехрестях, там збирається нечиста сила і не можна купатися", - написала вона.

А 4 серпня, в неділю, грозові зливи пройдуть на півдні і південному сході України. Дощі можуть супроводжуватися шквалами та градом.

Метеоблог головного синоптика країни. Джерело: www2.wetter3.de

У той же час, на початку наступного тижня температура повітря істотно не зміниться, очікується + 20 + 25 градусів, на півдні до +25 +28 градусів.

Спеки не буде, погода краще сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі, організації та проведенню різних заходів. Люди з серцево-судинними недугами також зітхнуть вільніше, адже висока температура повітря часом негативно впливає на самопочуття.

На початку наступного тижня атмосферні фронти будуть переміщатися через північ і захід України, в цих регіонах пройдуть дощі і грози. На решті території буде сухо, ясно і сонячно.

У Києві серпень розпочався помірно теплою погодою. Така синоптична ситуація триватиме найближчим часом. Температура повітря в столиці становитиме + 20 + 25 градусів, вранці і ввечері треба подбати про теплий одяг, очікується + 17 + 20 градусів.

Короткочасні локальні дощі чергуватимуться з проясненнями, тому на вихідних варто взяти з собою парасолі для захисту як від дощу, так і від сонця. Однак спека в Києві малоймовірна.

Наступний тиждень істотних змін в погоді не принесе. У столиці стовпчики термометрів коливатимуться близько + 22 + 24 градусів, вночі опускатися до + 12 + 15 градусів.

5-6 серпня в Києві пройдуть дощі, від невеликих до помірних, 7 серпня очікується малохмарна сонячна погода.

"Липень в Україні був не палючим, помірним, з незначними синоптичними витівками. Початок серпня також не хоче набридати нам завищеними градусами і руйнівним гуркотом злив і гроз. Але і не забуває радувати чудовими фарбами, видами, сливами, кавунами і шумом засмаглих дітей. Про осінь ми подумаємо потім. А поки що серпень триває, літо ще міцно сидить на своєму квітучому троні ", - написала Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про різке похолодання.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня, а рятувальники попередили українців про шквали та загрози.