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29 июля 2019, понедельник, 06:00 1175 Карта
Жизнь 2019-07-29T06:00:05+03:00
Українські Новини
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Холод. Фото: pixabay
Холод. Фото: pixabay

Хотя понедельник еще побудет жарким, в середине недели в Украину начнет постепенно заходить холодный фронт. 

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, 29 июля температура воздуха будет достигать и иногда превышать +30 градусов.

"Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнем северу, от Волынинской и Ровенской областей в Сумскую и Харьковскую области. И еще вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской областях", - сообщила синоптик.

При этом в большей части Украины в понедельник еще будет сухо и солнечно.

В Киеве же начало недели будет жарким, около +30 градусов. Существенных осадков также не ожидается.

"В дальнейшем, вдоль недели, начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух и уже в следующие выходные вы себя на селфи не узнаете: в противовес сегодняшним шортам, разомлевшему от жаркого солнца красным лицом, купальникам и голым плечам с фейсбучних фотографий на вас будут смотреть длинные рукава, флисы с капюшонами, а вечером даже пледы", - предупредила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, 34-градусная жара сменится существенным похолоданием.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца, а в августе украинцев ждут как заморозки, так и жара.

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