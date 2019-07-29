Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Хотя понедельник еще побудет жарким, в середине недели в Украину начнет постепенно заходить холодный фронт. \r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nТак, 29 июля температура воздуха будет достигать и иногда превышать +30 градусов.\r\n"Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнем северу, от Волынинской и Ровенской областей в Сумскую и Харьковскую области. И еще вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской областях", - сообщила синоптик.\r\nПри этом в большей части Украины в понедельник еще будет сухо и солнечно.\r\nВ Киеве же начало недели будет жарким, около +30 градусов. Существенных осадков также не ожидается.\r\n"В дальнейшем, вдоль недели, начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух и уже в следующие выходные вы себя на селфи не узнаете: в противовес сегодняшним шортам, разомлевшему от жаркого солнца красным лицом, купальникам и голым плечам с фейсбучних фотографий на вас будут смотреть длинные рукава, флисы с капюшонами, а вечером даже пледы", - предупредила синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, 34-градусная жара сменится существенным похолоданием.\r\n\r\nТем временем синоптики спрогнозировали погоду на три месяца, а в августе украинцев ждут как заморозки, так и жара.\r\n