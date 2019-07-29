Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

Хотя понедельник еще побудет жарким, в середине недели в Украину начнет постепенно заходить холодный фронт.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Так, 29 июля температура воздуха будет достигать и иногда превышать +30 градусов.

"Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнем северу, от Волынинской и Ровенской областей в Сумскую и Харьковскую области. И еще вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской областях", - сообщила синоптик.

При этом в большей части Украины в понедельник еще будет сухо и солнечно.

В Киеве же начало недели будет жарким, около +30 градусов. Существенных осадков также не ожидается.

"В дальнейшем, вдоль недели, начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух и уже в следующие выходные вы себя на селфи не узнаете: в противовес сегодняшним шортам, разомлевшему от жаркого солнца красным лицом, купальникам и голым плечам с фейсбучних фотографий на вас будут смотреть длинные рукава, флисы с капюшонами, а вечером даже пледы", - предупредила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, 34-градусная жара сменится существенным похолоданием.