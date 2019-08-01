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01 серпня 2019, четвер, 14:30 40
Політика 2019-08-01T15:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив Борзова керівником Держуправління справами

Зеленський призначив Борзова керівником Держуправління справами

Сергій Борзов. Фото: Facebook/Сергій Борзов
Сергій Борзов. Фото: Facebook/Сергій Борзов

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Борзова керівником Державного управління справами.

Про це йдеться в указі №571 від 1 серпня, передають Українські Новини.

"Призначити Борзова Сергія Сергійовича керівником Державного управління справами з 1 серпня 2019 строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - написано в указі №571.

При цьому указом №569 Зеленський звільнив Борзова від тимчасового виконання обов'язків керівника Держуправління справами, а указом №570 - звільнив з посади заступника керівника Держуправління справами.

Як повідомляли Українські Новини, 11 червня Зеленський звільнив керівника Державного управління справами Івана Куцика і уповноважив його заступника Сергія Борзова тимчасово виконувати його обов'язки.

Раніше на посаду керівника Державного управління справами проводився конкурс. Всього документи подали 26 осіб, серед них були директор "Українського дому" і адвокат колишнього соратника Ігоря Коломойського, екс-лідер партії "Укроп" Геннадій Корбана.

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