Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка, а вместо него назначил его заместителя Борзова

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять его обязанности.

Об этом говорится в указах №360-362 от 11 июня, передают Українськi Новини.

Куцык уволен в соответствии с поданным им заявлением.

Также Зеленский уволил с должности заместителя руководителя ГУД Евгения Сарнацкого.

В свою очередь другой заместитель Борзов уполномочен временно исполнять обязанности руководителя.

Также в Госуправлении остался работать заместитель руководителя Сергей Прилипко.

Как сообщали Українськi Новини, Госуправление делами израсходовало в 2018 году 1 млрд гривен на обслуживание бывшего Президента Петра Порошенко и его Администрации.

Государственный бюджет на 2019 год впервые за 5 лет предусматривает сокращение расходов на обеспечение деятельности Президента и его Администрации.

Ранее расходы на эту программу ежегодно повышались.

Так, в 2014 году на обслуживание Президента было предусмотрено 293 млн гривен, в 2015 эта сумма увеличилась в 1,5 раза до 444 млн гривен, в 2016 она выросла незначительно - до 457 млн гривен, в 2017 - выросла еще почти в 2 раза до 820 млн гривен, а в 2018 выросла еще на 30% - до 1 млрд 64 млн гривен.

Также расходы на обслуживание Президента при Порошенко выросли почти в 4 раза. При этом государственный бюджет на 2019 год впервые за 5 лет предусматривает сокращение расходов на обеспечение деятельности Президента и его Администрации.