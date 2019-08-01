Порошенко заперечує свій зв'язок з екс-суддею Чаусом

Колишній Президент (2014-2019) Петро Порошенко, який згідно з інформацією ЗМІ вилетів в ОАЕ, заперечує свій зв'язок з колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, який підозрюється в корупції.

Про це він повідомив в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", передають Українські Новини.

"Я ніколи в житті не бачив, не чув, не дзвонив, не спілкувався з паном Чаусом. Не знаю його, до щастя. Думаю, що не буду знати. Від слова "зовсім". Це просто відповідь на всі ці питання. Ніколи в житті я цього пана не знав, не зустрічався, не розмовляв по телефону, не переписувався і не знав його імені до тих пір, поки воно не з'явилося в газетах. Крапка", - сказав Порошенко.

Екс-Президент зазначив, що ніколи за свою каденцію не давав команди-яким органам чи особам когось арештовувати.

Як повідомляли Українські Новини, 19 липня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Чауса, підозрюваного в корупції.

Екс-глава Нацполіції Вінниці заявив, що проохорона Порошенка організувала втечі судді Чауса в Молдову.

Тим часом, Молдова обіцяє сприяти екстрадиції в Україну колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, обвинуваченого в корупції.