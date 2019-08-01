Голова Окружного адмінсуду Вовк готовий піти в адвокатуру в разі відставки

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, якого не так давно викликали в Генпрокуратуру, має намір піти в адвокатуру в разі перезапуску судової реформи з повним обнуленням судового складу.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Не боюся (такого сценарію). Ставлюся до цього нормально. Піду працювати в адвокатуру. Життя на цьому не закінчується. Повірте, робота в суді - це колосальне навантаження. Якщо таке рішення буде прийнято – ми його підтримаємо, треба дати новій владі шанс. Але хотілося б, щоб перезапуск реформи відбувався цивілізовано, тим більше, що для цього зараз є усі умови: величезний кредит довіри до нового Президента і парламенту. А головне, нарешті з'явилася політична воля змінювати країну", - сказав Вовк.

Він переконаний, що в Україні можна створити незалежний суд.

"Законодавчі гарантії незалежності судової влади важливі: гідний рівень оплати праці, швидка реакція на спроби тиску на суддю, гарантії від безпідставного звільнення судді та інші фактори. Я вірю, що в нинішніх умовах змінити законодавство в такому ключі можливо", - підкреслив він.

Як раніше повідомляли Українськи Новини, на думку самого глави окружного адмінсуду про те, що НАБУ спотворює і монтує аудіозаписи з його розмовами.

Як раніше говорилося, Павло Вовк заперечує своє відношення до домовленостей з Коломойським по справі про націоналізацію Приватбанку.

Нагадаємо, що окружний адмінсуд Києва вважає обшуки в суді з боку Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.