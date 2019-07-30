Генпрокуратура вызывает главу Окружного админсуда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений

Генеральная прокуратура вызывает главу Окружного административного суда Киева Вовка и еще трех судей ОАСК на допрос и для вручения подозрений.\r\nОб этом написала пресс-секретарь генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nОна сообщает, что судьи Павел Вовк, Евгений Аблов, Иван Шепитко и Игорь Погрибниченко вызваны в Генпрокуратуру для вручения подозрения и допроса 2 августа 2019 на 14:00.\r\nТакже Сарган опубликовала фотографии повесток.\r\nСогласно повесткам, они обвиняются в превышении служебных полномочий, препятствовании действий народного депутата и злоупотреблении властью.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.\r\nКроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.