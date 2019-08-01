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01 августа 2019, четверг, 12:16 32
Судебная власть 2019-08-01T12:45:01+03:00
Українські Новини
Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка

Вовк отрицает договоренности с Коломойским по делу о национализации Приватбанка

Павел Вовк. Фото: пресс-служба суда
Павел Вовк. Фото: пресс-служба суда

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, который назвал личной местью Сытника дело против судей Окружного административного суда г. Киева, отрицает, что у него были встречи с бизнесменом Игорем Коломойским по делу о национализации Приватбанка.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Во-первых, я с Коломойским не встречался и даже не знаком с ним. Во-вторых, а какое я имею отношение к делу? Председатель суда не влияет ни на одного судью. Это миф", - сказал он.

По его словам, дело о национализации Приватбанка слушалось 2 года, причем между первым и вторым туром президентских выборов было 2 заседания.

Он подчеркнул, что административный суд существует для защиты от нарушений со стороны государства.

"Все пытаются нас критиковать, думая, что мы должны защищать власть. А мы не должны их защищать. Когда вы приходите с проблемой в суд, вы же рассчитываете на свою защиту, а не на защиту власти? Зато когда мы принимаем решения в чью-то пользу, но не вашу, а другого физического лица – Коломойского – то начинается критика", - возмутился Вовк.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля коллегия Окружного административного суда Киева под председательствованием судьи Качура признала незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также, собственно, нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

Тем временем, НАБУ допросило судью, который отменил национализацию Приватбанка.

Больше новостей о: Павел Вовк Окружной административный суд Киева Национализация Приватбанка Игорь Коломойский

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