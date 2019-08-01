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01 серпня 2019, четвер, 12:11 43
Президент 2019-08-01T15:00:03+03:00
Українські Новини
Зеленський похвалився своїм новим тренуванням у спортзалі, оскільки "спорт ніхто не відміняв"

Зеленський похвалився своїм новим тренуванням у спортзалі, оскільки "спорт ніхто не відміняв"

Володимир Зеленський у спортзалі. Фото: zelenskiy_official/Instagram
Володимир Зеленський у спортзалі. Фото: zelenskiy_official/Instagram

Президент України Володимир Зеленський похвалився своїм ранковим заняттям у спортивному залі, повідомивши, що "спорт ніхто не відміняв" після того, як відпочив з Богданом на одеському пляжі.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram, передають Українські Новини.

"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв))) Доброго ранку!", - написав Президент, прикріпивши фото, де він у блакитній футболці, сірих шортах і білих шкарпетках займається в залі.

Відзначимо, що Президент написав "відміняв" замість українського "скасовував".

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав Юнкера "теплим дядьком", крутячи педалі в спортзалі в ефірі "1+1"

Раніше Зеленський поділився на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook фотографією з тренажерного залу. При цьому голова держави зазначив, що займається фізичними вправами безпосередньо в будівлі Адміністрації Президента (тепер - Офіс Президента) на вулиці Банковій. Тоді він порадів, що попередня влада не вкрала із залу гантелі.

Крім того, Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води.

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