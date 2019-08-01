Зеленський похвалився своїм новим тренуванням у спортзалі, оскільки "спорт ніхто не відміняв"

Президент України Володимир Зеленський похвалився своїм ранковим заняттям у спортивному залі, повідомивши, що "спорт ніхто не відміняв" після того, як відпочив з Богданом на одеському пляжі.\r\nПро це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram, передають Українські Новини.\r\n"Політика політикою, а спорт ніхто не відміняв))) Доброго ранку!", - написав Президент, прикріпивши фото, де він у блакитній футболці, сірих шортах і білих шкарпетках займається в залі.\r\nВідзначимо, що Президент написав "відміняв" замість українського "скасовував".\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПереглянути цей допис в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nДопис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 31 Лип 2019 р. о 11:30 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав Юнкера "теплим дядьком", крутячи педалі в спортзалі в ефірі "1+1"\r\nРаніше Зеленський поділився на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook фотографією з тренажерного залу. При цьому голова держави зазначив, що займається фізичними вправами безпосередньо в будівлі Адміністрації Президента (тепер - Офіс Президента) на вулиці Банковій. Тоді він порадів, що попередня влада не вкрала із залу гантелі.\r\nКрім того, Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води.