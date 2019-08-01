Після детонації пункт пропуску "Гнутове" відновив роботу

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" (Донецька область) відновив роботу\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування почали роботу вчасно і працюють у штатному режимі. Вчора у зв'язку з вибухонебезпечною ситуацією припинявся рух через лінію розмежування у КПВВ "Гнутове", - сказано в ньому.\r\nЗа минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився.\r\nЗагалом через пункт пропуску прослідувало 34,8 тис. осіб і 4,2 тис. транспортних засобів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 31 липня командування операції Об'єднаних сил закрило КПВВ "Гнутове" Донецької області через детонацію боєприпасів внаслідок загорання сухої трави.Раніше на КПВВ "Майорське" знайшли 12 вибухонебезпечних предметів. Через два дні пропускний пункт відновив свою роботу. У січні на КПВВ "Станиця Луганська" помер пенсіонер. Він разом з дружиною і сином прямував з боку контрольованої Україною території. Також в один день померли відразу два пенсіонера на КПВВ "Майорск" і "Станиця Луганська".