Після детонації пункт пропуску "Гнутове" відновив роботу

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" (Донецька область) відновив роботу

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Сьогодні всі КПВВ на лінії розмежування почали роботу вчасно і працюють у штатному режимі. Вчора у зв'язку з вибухонебезпечною ситуацією припинявся рух через лінію розмежування у КПВВ "Гнутове", - сказано в ньому.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік зменшився.

Загалом через пункт пропуску прослідувало 34,8 тис. осіб і 4,2 тис. транспортних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, 31 липня командування операції Об'єднаних сил закрило КПВВ "Гнутове" Донецької області через детонацію боєприпасів внаслідок загорання сухої трави.

Раніше на КПВВ "Майорське" знайшли 12 вибухонебезпечних предметів. Через два дні пропускний пункт відновив свою роботу.



У січні на КПВВ "Станиця Луганська" помер пенсіонер. Він разом з дружиною і сином прямував з боку контрольованої Україною території. Також в один день померли відразу два пенсіонера на КПВВ "Майорск" і "Станиця Луганська".