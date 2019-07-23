КПВВ "Майорск" после заминирования восстановил свою работу

Контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области возобновил работу. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 23 июля.

"Все КПВВ на линии разграничения открылись в 06.00 по летнему графику работы и функционируют в штатном режиме, в том числе и КПВВ Майорское, которое вчера не работало, в связи с взрывоопасной ситуацией", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня утром на КПВВ Майорское в очередях стояли 150 автомобилей, а в целом на линии разграничения – 330 машин.

Накануне возле КПВВ Майорское пиротехники ГСЧС искали взрывчатку. Они обследовали 8 тыс. кв. м. территории.

Как сообщали Українські Новини, на КПВВ "Майорское" нашли уже 12 взрывоопасных предметов.

КПВВ "Майорское" действительно заминировали: взрывчатку нашли.

КПВВ "Майорское" на Донбассе не работало из-за "минирования"