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21 июля 2019, воскресенье, 17:35 85 Дополнено
Происшествия 2019-07-21T17:35:16+03:00
Українські Новини
На КПВВ "Майорское" нашли уже 12 взрывоопасных предметов

На КПВВ "Майорское" нашли уже 12 взрывоопасных предметов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) обнаружила еще 2 взрывоопасных предмета на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" Донецкой области, где днем обнаружили взрывчатку.

Об этом в социальной сети Facebook написал глава ГосЧС Николай Чечеткин, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 15:00 уже найдены 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины", - сообщил он.

Обследование территории продолжается.

(Новость дополнена подробностями)

По состоянию на 16:15 уже найдено 120-мм 1 минометную мину, 1 23-мм артиллерийский снаряд, 1 30-мм артиллерийский снаряд и фрагмент минометной мины.

Подразделениями ГосЧС проводится дальнейшее обследование территории.

Также "По состоянию на 17:00, в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГосЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручныхгранат и фрагмент минометной мины", - сообщил он.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям инициировала вопрос о временном закрытии контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области из-за обнаружения взрывчатки.

Также в день выборов Житомирской области возле избирательного участка задержали мужчин с битой, пистолетом и ножом.

Больше новостей о: Взрывчатка война на Донбассе КПВВ "Майорское"

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