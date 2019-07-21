На КПВВ "Майорское" нашли уже 12 взрывоопасных предметов

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) обнаружила еще 2 взрывоопасных предмета на контрольном пункте въезда-выезда "Майорское" Донецкой области, где днем обнаружили взрывчатку.\r\nОб этом в социальной сети Facebook написал глава ГосЧС Николай Чечеткин, передают Українськi Новини.\r\n"По состоянию на 15:00 уже найдены 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм и фрагмент минометной мины", - сообщил он.\r\nОбследование территории продолжается.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nПо состоянию на 16:15 уже найдено 120-мм 1 минометную мину, 1 23-мм артиллерийский снаряд, 1 30-мм артиллерийский снаряд и фрагмент минометной мины.\r\nПодразделениями ГосЧС проводится дальнейшее обследование территории.\r\nТакже "По состоянию на 17:00, в ходе обследования территории КПВВ "Майорское" пиротехники ГосЧС обнаружили уже 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручныхгранат и фрагмент минометной мины", - сообщил он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 21 июля Государственная служба по чрезвычайным ситуациям инициировала вопрос о временном закрытии контрольного пункта въезда-выезда Майорское в Донецкой области из-за обнаружения взрывчатки.\r\nТакже в день выборов Житомирской области возле избирательного участка задержали мужчин с битой, пистолетом и ножом.