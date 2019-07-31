Лівія звільнила затриманого три роки тому українського моряка, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявляє, що Лівія звільнила затриманого в 2016 році українського моряка.

Про це повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні у Київ з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року", - написав він.

За його словами, МЗС працює, щоб якомога швидше повернути додому з Лівії і з інших країн усіх українських моряків.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому з полону в Лівії звільнили чотирьох українців.

Тим часом суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер не бачить готовності Росії звільнити 24 українських моряків, захоплених у полон 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.

Раніше ключовим питанням розмови Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна було звільнення полонених військових моряків.

Росія повернула Україні собаку з захопленого 25 листопада 2018 року в Керченській протоці буксира "Яни Капу".