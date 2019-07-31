Лівія звільнила затриманого три роки тому українського моряка, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявляє, що Лівія звільнила затриманого в 2016 році українського моряка.\r\nПро це повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні у Київ з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року", - написав він.\r\nЗа його словами, МЗС працює, щоб якомога швидше повернути додому з Лівії і з інших країн усіх українських моряків.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у лютому з полону в Лівії звільнили чотирьох українців.\r\nТим часом суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.\r\nСпеціальний представник США з питань України Курт Волкер не бачить готовності Росії звільнити 24 українських моряків, захоплених у полон 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.\r\nРаніше ключовим питанням розмови Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна було звільнення полонених військових моряків.\r\nРосія повернула Україні собаку з захопленого 25 листопада 2018 року в Керченській протоці буксира "Яни Капу".