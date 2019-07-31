підписатися на розсилку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
31 липня 2019, середа, 20:00 7
Зовнішня політика 2019-07-31T20:30:01+03:00
Українські Новини
Лівія звільнила затриманого три роки тому українського моряка, - МЗС

Лівія звільнила затриманого три роки тому українського моряка, - МЗС

Міністерство закордонних справ заявляє, що Лівія звільнила затриманого в 2016 році українського моряка.

Про це повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні у Київ з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення і перебував там з 2016 року", - написав він.

За його словами, МЗС працює, щоб якомога швидше повернути додому з Лівії і з інших країн усіх українських моряків.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому з полону в Лівії звільнили чотирьох українців.

Тим часом суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер не бачить готовності Росії звільнити 24 українських моряків, захоплених у полон 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.

Раніше ключовим питанням розмови Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна було звільнення полонених військових моряків.

Росія повернула Україні собаку з захопленого 25 листопада 2018 року в Керченській протоці буксира "Яни Капу".

Більше новин про: українські моряки Звільнення з посади Лівія

Архів
Новини
ЦВК визнала обраними депутатами ще 50 кандидатів: хто проходить у Раду 20:35
Лівія звільнила затриманого три роки тому українського моряка, - МЗС 20:00
Генпрокуратура викликала на допит Денісову 19:07
Дії Труби перетворюють ДБР в каральний орган. Це треба припиняти, - Корінна 18:32
Росія заплатила Україні компенсацію за "брудну" нафту з нафтопроводу "Дружба" 18:24
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
"Нафтогаз" надав суду в Гаазі оцінку збитків від захоплення Росією $5,2 млрд активів в Криму 11:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok