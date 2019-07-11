Ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков

Ключевым вопросом телефонного разговора Президента Владимира Зеленского и Президента России Владимира Путина было освобождение пленных военных моряков.\r\nОб этом сообщает пресс-служба Президента Зеленского, передают Українські Новини.\r\n"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ", - говорится в сообщении.\r\nКроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".\r\nКак сообщали Українські Новини, согласно сообщению на сайте Президента России, Зеленский и Путин в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц.\r\nДостигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.\r\nВ сообщении подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.\r\nЭто был первый разговор Путина и Зеленского, о котором было сообщено официально.\r\nЗеленский призывает Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси. \r\nПутин так и не поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины.