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11 июля 2019, четверг, 21:09 112
Президент 2019-07-11T21:09:37+03:00
Українські Новини
Ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков

Ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков

Ключевым вопросом телефонного разговора Президента Владимира Зеленского и Президента России Владимира Путина было освобождение пленных военных моряков.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Зеленского, передают Українські Новини.

"Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые удерживаются на территории РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в "нормандском формате".

Как сообщали Українські Новини, согласно сообщению на сайте Президента России, Зеленский и Путин в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц.

Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов.

В сообщении подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый разговор Путина и Зеленского, о котором было сообщено официально.

Зеленский призывает Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси

Путин так и не поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины.

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