Россия вернула Украине собаку с захваченного в Керченском проливе буксира

Россия вернула Украине собаку с захваченного 25 ноября 2018 года в Керченском проливе буксира "Яны Капу".\r\nОб этом написал в социальной сети Facebook адвокат моряков, захваченных в плен Россией, Николай Полозов передают Українськi Новини.\r\n"Первый член экипажа "Яны Капу" вернулся домой!", - сообщил он.\r\nАдвокат также обнародовал информацию проекта "Крым. реалии", согласно которой собака по имени Джесси находилась на буксире "Яны Капу" во время захвата Россией украинских кораблей в ноябре 2019 года.\r\nПереговоры о том, как вернуть собаку, длились 4 месяца.\r\nВ понедельник, 29 июля, ее отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы.Сейчас Джесси находится в Херсонской области.\r\nКак сообщали Українськi Новини, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер не видит готовности России освободить 24 украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.\r\nСуд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.\r\nРанее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.