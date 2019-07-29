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29 июля 2019, понедельник, 20:45 77
Политика 2019-07-29T20:45:18+03:00
Українські Новини
Россия вернула Украине собаку с захваченного в Керченском проливе буксира

Россия вернула Украине собаку с захваченного в Керченском проливе буксира

Джесси. Фото: facebook.com/krymrealii
Джесси. Фото: facebook.com/krymrealii

Россия вернула Украине собаку с захваченного 25 ноября 2018 года в Керченском проливе буксира "Яны Капу".

Об этом написал в социальной сети Facebook адвокат моряков, захваченных в плен Россией, Николай Полозов передают Українськi Новини.

"Первый член экипажа "Яны Капу" вернулся домой!", - сообщил он.

Адвокат также обнародовал информацию проекта "Крым. реалии", согласно которой собака по имени Джесси находилась на буксире "Яны Капу" во время захвата Россией украинских кораблей в ноябре 2019 года.

Переговоры о том, как вернуть собаку, длились 4 месяца.

В понедельник, 29 июля, ее отдали семье украинского моряка Сергея Чулибы.

Сейчас Джесси находится в Херсонской области.

Как сообщали Українськi Новини, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер не видит готовности России освободить 24 украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября 2018 года в Керченском проливе.

Суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

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