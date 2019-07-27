Волкер не видит готовности России освободить украинских моряков

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который вчера, 26 июля, приехал в зону боевых действий на Донбассе, не видит готовности России освободить украинских моряков.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

"Что касается моряков, к сожалению, со стороны России мы не слышим ничего, что могло бы указывать на то, что они готовы их отпустить",- сказал он.

Он напомнил, что Россия запустила судебный процесс над ними и все время ссылается на это, вместо того чтобы отпустить их.

Волкер подчеркнул, что моряки были захвачены и удерживаются Россией незаконно и они должны быть освобождены без каких-либо условий.

Как сообщали Українські Новини, суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.