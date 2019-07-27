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27 июля 2019, суббота, 13:50 298
Внешняя политика 2019-07-27T15:45:02+03:00
Українські Новини
Волкер не видит готовности России освободить украинских моряков

Волкер не видит готовности России освободить украинских моряков

Курт Волкер
Курт Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который вчера, 26 июля, приехал в зону боевых действий на Донбассе, не видит готовности России освободить украинских моряков.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українські Новини.

"Что касается моряков, к сожалению, со стороны России мы не слышим ничего, что могло бы указывать на то, что они готовы их отпустить",- сказал он.

Он напомнил, что Россия запустила судебный процесс над ними и все время ссылается на это, вместо того чтобы отпустить их.

Волкер подчеркнул, что моряки были захвачены и удерживаются Россией незаконно и они должны быть освобождены без каких-либо условий.

Как сообщали Українські Новини, суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.

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