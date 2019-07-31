Кабмін розширив спецмита на імпорт скрапленого газу з Росії

Кабінет Міністрів розширив спеціальні мита на імпорт скрапленого газу трубопровідним транспортом з Росії.

Цю постанову Кабміну від 24 липня 2019 року №678 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабміну від 17 липня 2019 року №624" було опубліковано на сайті уряду, передають Українські Новини.

Згідно з текстом постанови, Кабмін розширив список скраплених газів, на які покладаються спецмита з 1 серпня в розмірі 1,75% і з 1 жовтня - 3%.

Тепер мита діють на скраплений газ, який використовується як паливо; для інших цілей; на пропан, чистота якого більше 90%, але не більше 99%; інші пропани; бутан для специфічних процесів переробки; бутани, чистота яких більше 90%, але не менше 95%; інші бутани.

Крім того спецмито було розширено на імпорт бутану та ізобутану.

При цьому раніше спецмито було покладено тільки на скраплений газ, що поставляється трубопровідним транспортом із Росії, який використовується як паливо.

"У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спецмито відповідно до цього пункту, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спецмита за визначеними цим пунктом ставками", - сказано в тексті постанови.

Як повідомляли Українські Новини, "Консалтингова група "А-95" заявляє, що ціна на дизельне паливо з 1 серпня підійметься на 700-750 гривень/тонна у зв'язку з введенням Кабміном спеціальних мит на імпорт дизпалива і скрапленого газу трубопровідним транспортом з Росії.

Кабінет Міністрів ввів спеціальне мито на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом та скрапленого газу 1,75-4% поетапно з серпня та жовтня.