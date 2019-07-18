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  • Кабмин ввел спецпошлину на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа, - Герус
18 июля 2019, четверг, 15:14 237
Экономика 2019-07-18T15:15:01+03:00
Українські Новини
Кабмин ввел спецпошлину на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа, - Герус

Кабмин ввел спецпошлину на импорт из России дизтоплива трубопроводным транспортом и сжиженного газа, - Герус

Кабмин
Кабмин

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявляет, что Кабинет Министров ввел специальную пошлину на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа 1,75-4% с поэтапным повышением в августе и октябре.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Вчера Кабмин принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение Президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", - написал Герус.

Он отметил, что согласно соответствующему решению специальная пошлина на дизтопливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября - 4%, в свою очередь специальные пошлины на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

Как сообщали Українські Новини, Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорта спичек из России и Беларуси.

Ранее Украина продлила на год эмбарго на ввоз товаров из России.

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