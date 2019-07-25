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  • Уже 3 крупных поставщика дизеля отказались завозить его в Украину из-за новой пошлины Кабмина, - Куюн
25 июля 2019, четверг, 12:54 250
Экономика 2019-07-25T12:59:30+03:00
Українські Новини
Уже 3 крупных поставщика дизеля отказались завозить его в Украину из-за новой пошлины Кабмина, - Куюн

Уже 3 крупных поставщика дизеля отказались завозить его в Украину из-за новой пошлины Кабмина, - Куюн

Дизтопливо.
Дизтопливо.

"Консалтинговая группа "А-95" заявляет, что цена на дизельное топливо с 1 августа поднимется на 700-750 гривен/тонна в связи с введением Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом из России.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, передают Українські Новини.

"По моей информации, пока на август график прокачки по трубе 0 (ноль). Но труба останавливается не по причине отказа россиян, а из-за нежелания клиентов покупать российский ресурс, который с 1 августа подорожает на 700-750 гривен/тонна", - написал он.

Также он добавил, что помимо группы Wexler Group два других крупных импортера подтвердили, что на август отказались от импорта трубопроводным транспортом.

"Тем более что рынок дизтоплива перелит, есть время на поиски как в Беларуси, так и на юге, где скопились большие запасы. Кроме того, не забываем о железнодорожных поставках из России, там тоже есть потенциал", - подчеркнул Куюн.

При этом он уверен в том, что импорт трубопроводным транспортом возобновится во второй половине августа.

"Рынок на пороге сезонного пика потребления, это всегда непросто, тем более что рост рынка ДТ за первое полугодие составил 8,2%", - подытожил Куюн.

Как сообщали Українські Новини, Wexler Group решила приостановить поставки дизельного топлива с 1 августа трубопроводным транспортом из России в связи с введением Кабинетом Министров специальных пошлин на импорт дизтоплива и сжиженного газа трубопроводным транспортом.

В апреле 2019 года Россия ограничила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину..

В январе-марте 2019 года из России Украина импортировала нефтепродукты на 459,91 млн долларов (доля - 41,45% от всего экспорта).

Больше новостей о: Дизельное топливо Куюн цены на дизтопливо Консалтинговая группа А-95

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