Кабмин расширил спецпошлину на импорт из России сжиженного газа трубопроводным транспортом, - Герус

Представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.

Об этом он написал в комментариях на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Я вижу, вы не знали, что на прошлом заседании Кабмина в постановление были включены все соответствующие коды", - написал Герус, отвечая на вопрос эксперта "Консалтинговой группы "А-95" Артема Куюна.

В свою очередь Куюн отметил, что 1,7% импортируемого Украиной сжиженного газа попало под действие спецпошлины.

Отмечается, что ранее постановлением Кабмина была ведена спецпошлина на сжиженный газ импортируемый из России трубопроводным транспортом, который используется как топливо.

Как сообшали Українські Новини, "Консалтинговая группа А-95" заявляет, что введение Кабмином специальных пошлин на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом и сжиженного газа не повлияет на цены в Украине.

В апреле 2019 года Россия ограничила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.