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31 липня 2019, середа, 10:20 20
Силові структури 2019-07-31T10:28:09+03:00
Українські Новини
У РНБО обговорили фінансування безпеки і оборони на наступний рік

У РНБО обговорили фінансування безпеки і оборони на наступний рік

Армія. Фото: прес-служба Міноброни
Армія. Фото: прес-служба Міноброни

Після того, як Данилюк розповів про реформу СБУ, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) обговорила питання фінансування органів безпеки і оборони у 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБОУ, передають Українські Новини.

"Під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка відбулася нарада про стан фінансування органів сектору безпеки і оборони України та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - сказано в ньому.

Данилюк зазначив, що суспільство і Президент очікують серйозних реформ у сфері безпеки та оборони.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата Данилюка з дня призначення секретарем РНБО по липень становила 95,4 тис. гривень. Також Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР.

Тим часом у Зеленського готові люструвати Данилюка.

Раніше Данилюк підтвердив, що цікавиться посадою прем'єр-міністра України.

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