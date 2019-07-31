У РНБО обговорили фінансування безпеки і оборони на наступний рік

Після того, як Данилюк розповів про реформу СБУ,

Про це йдеться в повідомленні прес-служби РНБОУ, передають Українські Новини.

"Під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка відбулася нарада про стан фінансування органів сектору безпеки і оборони України та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо статей, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України", - сказано в ньому.

Данилюк зазначив, що суспільство і Президент очікують серйозних реформ у сфері безпеки та оборони.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата Данилюка з дня призначення секретарем РНБО по липень становила 95,4 тис. гривень. Також Данилюк задекларував 1 млн гривень доходів від ЄБРР.

Тим часом у Зеленського готові люструвати Данилюка.

Раніше Данилюк підтвердив, що цікавиться посадою прем'єр-міністра України.