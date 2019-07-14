У Зеленского готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса

В случае принятия нового закона об очищении власти партия Слуга народа готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко.

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко.

По его словам, люстрировать своих соратников будет “по-человечески”, пишут "Факты. ICTV".

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно скорее заработал", – добавил Корниенко.

Как сообщали Українські Новини, послы G7 раскритиковали инициативу Зеленского люстрировать чиновников времен Порошенко.

Тем временем Министерство юстиции считает популистским и реваншистским законопроект Президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников времен президентства Петра Порошенко и требует направить его на анализ в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").