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14 июля 2019, воскресенье, 14:58 2658
Политика 2019-07-14T15:01:16+03:00
Українські Новини
У Зеленского готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса

У Зеленского готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса

В случае принятия нового закона об очищении власти партия Слуга народа готова люстрировать членов своей команды Айвараса Абромавичуса, Александра Данилюка и Вадима Пристайко.

Об этом сообщил руководитель предвыборного штаба политической силы Александр Корниенко.

По его словам, люстрировать своих соратников будет “по-человечески”, пишут "Факты. ICTV".

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно скорее заработал", – добавил Корниенко.

Как сообщали Українські Новини, послы G7 раскритиковали инициативу Зеленского люстрировать чиновников времен Порошенко.

Тем временем Министерство юстиции считает популистским и реваншистским законопроект Президента Владимира Зеленского о люстрации чиновников времен президентства Петра Порошенко и требует направить его на анализ в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").

Больше новостей о: Закон о люстрации Айварас Абромавичус Александр Данилюк Слуга народа Владимир Зеленский

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