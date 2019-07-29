подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 июля 2019, понедельник, 08:11 24
Политика 2019-07-29T08:12:07+03:00
Українські Новини
Данилюк рассказал о реформе СБУ: спецслужбу сосредоточат на контрразведке

Данилюк рассказал о реформе СБУ: спецслужбу сосредоточат на контрразведке

Секретарь СНБО Александр Данилюк рассказал, что эксперты из команды президента Зеленского сейчас готовят пакет законопроектов, которые должны серьезно реформировать Службу безопасности Украины. По словам главы СНБО, СБУ влияет на многие процессы в государстве, поэтому без ее реформирования все остальные реформы не имеют смысла.

Об этом Александр Данилюк заявил в интервью 24 каналу.

Глава СНБО  считает, что СБУ должна стать мощной организацией, но только в одной ключевой сфере - контрразведке. Также планируется лишить СБУ влияния на экономическую сферу и отобрать полномочия по борьбе с коррупцией.

Александр Данилюк уверяет, что все эти планы активно поддерживаются международными партнерами, а также президентом Зеленским.

"Сейчас я создал группу, которая над ними работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был воспринят нашими партнерами, в частности НАТО. И почему его не поддерживают наши эксперты. Почему? Потому что эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

Он добавил, что к созданию законопроектов должны быть вовлечены представители СБУ, а также украинские и западные партнеры.

А тем временем победившая на выборах "Слуга народа" хочет заменить госадминистрации на префектуры.

Также Зеленский инициирует введение люстрации занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

Больше новостей о: СБУ Реформа Александр Данилюк

Архив
Новости
США и Израиль испытали на Аляске системы ПРО для перехвата ракет в космосе 08:48
Российский оппозиционер Навальный слег с болезнью после очередного задержания в Москве, - росСМИ 08:30
Данилюк рассказал о реформе СБУ: спецслужбу сосредоточат на контрразведке 08:11
Таракан. Скриншот:
Тараканы выработали иммунитет к отравам и захватывают Землю: как вывести насекомых 08:00
"Укроборонпром" удержал рынок Таиланда за счет деполитизации руководства 07:01
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok