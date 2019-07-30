Екс-бойовика "ДНР" Цемаха залишили під вартою майже на місяць

Київський апеляційний суд почав розглядати апеляцію на арешт колишнього начальника ППО "Слов'янської бригади самопроголошеної" Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, якого СБУ затримала наприкінці червня, але залишив арешт в силі.

Про це сказав головуючий суддя Юрій Слива, передають Українські Новини.

Засідання почалося близько 15:20.

Цемах брав участь у суді за відеозв'язком зі слідчого ізолятора СБУ.

На початку засідання адвокат підсудного Роман Гонтарев попросив суд досліджувати посвідчення, вилучене у Цемаха під час затримання.

Цемах на відеозв'язку.

У ньому йдеться, що екс-начальник ППО був звільнений зі служби в запас у жовтні 2017 року.

На думку адвоката, це обставина свідчить про те, що Цемах припинив чинити злочин і вийшов з лав незаконних формувань бойовиків, але суд відхилив його клопотання, залишивши арешт в силі.

"Апеляційну скаргу захисту залишити без задоволення", - оголосив головуючий суддя.

Таким чином, суд залишив Цемаха під вартою до 25 серпня.

Рішення суду першої інстанції від 28 червня залишено без змін.

Як повідомляли Українські Новини, екс-бойовики "ДНР" Цемах і Купріян будуть свідчити по відеозв'язку в голладському суді.

17 липня СБУ заявила, що встановила і затримала колишнього бойовика "ДНР", причетного до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі.

19 червня Міжнародна слідча група висунула підозру колишньому "міністру оборони" "ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і ще 3 бойовикам в причетності до краху літака Malaysia Airlines.