Екс-бойовика "ДНР" Цемаха залишили під вартою майже на місяць

Київський апеляційний суд почав розглядати апеляцію на арешт колишнього начальника ППО "Слов'янської бригади самопроголошеної" Донецької народної республіки" Володимира Цемаха, якого СБУ затримала наприкінці червня, але залишив арешт в силі.\r\nПро це сказав головуючий суддя Юрій Слива, передають Українські Новини.\r\nЗасідання почалося близько 15:20.\r\nЦемах брав участь у суді за відеозв'язком зі слідчого ізолятора СБУ.\r\nНа початку засідання адвокат підсудного Роман Гонтарев попросив суд досліджувати посвідчення, вилучене у Цемаха під час затримання.\r\nЦемах на відеозв'язку.\r\nУ ньому йдеться, що екс-начальник ППО був звільнений зі служби в запас у жовтні 2017 року.\r\nНа думку адвоката, це обставина свідчить про те, що Цемах припинив чинити злочин і вийшов з лав незаконних формувань бойовиків, але суд відхилив його клопотання, залишивши арешт в силі.\r\n"Апеляційну скаргу захисту залишити без задоволення", - оголосив головуючий суддя.\r\nТаким чином, суд залишив Цемаха під вартою до 25 серпня.\r\nРішення суду першої інстанції від 28 червня залишено без змін.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-бойовики "ДНР" Цемах і Купріян будуть свідчити по відеозв'язку в голладському суді.\r\n17 липня СБУ заявила, що встановила і затримала колишнього бойовика "ДНР", причетного до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі.\r\n19 червня Міжнародна слідча група висунула підозру колишньому "міністру оборони" "ДНР" Ігорю Гіркіну (Стрєлкову) і ще 3 бойовикам в причетності до краху літака Malaysia Airlines.