Кабмін розширив спецмито на імпорт з Росії скрапленого газу трубопровідним транспортом, - Герус

Представник Президента Володимира Зеленського в Кабінеті Міністрів Андрій Герус заявив, що Кабмін розширив спеціальні мита на скраплений газ, імпортований трубопровідним транспортом з Росії.

Про це він написав у коментарях на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Я бачу, ви не знали, що на минулому засіданні Кабміну в постанову були включені всі відповідні коди", - написав Герус, відповідаючи на запитання експерта "Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна.

У свою чергу, Куюн зазначив, що 1,7% імпортованого Україною газу потрапило під дію спецмита.

Наголошується, що раніше постановою Кабміну була ведена спецмито на скраплений газ, що імпортується з Росії трубопровідним транспортом, який використовується як паливо.

Як сообшали Українські Новини, "Консалтингова група А-95" заявляє, що введення Кабміном спеціальних мит на імпорт з Росії дизельного палива трубопровідним транспортом та скрапленого газу не вплине на ціни в Україні.

У квітні 2019 року Росія обмежила експорт нафти і нафтопродуктів в Україну.